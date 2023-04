Gita scolastica con sorpresa: i giovani studenti incontrano Papa Francesco

Gli alunni delle classi terze di scuola Secondaria di Primo Grado dell'istituto Comprensivo “San Giuseppe da Copertino” hanno incontrato Papa Francesco nel corso del viaggio di istruzione a Roma.

I ragazzi vissuto un nuovo entusiasmante momento di condivisione di valori, di esperienze, di competenze. In occasione del viaggio di istruzione, gli alunni si sono recati a Roma per scoprire le bellezze della città eterna ed indagare i diversi aspetti culturali, artistici e sociali di una città dai mille volti che porta con sé tutto il sontuoso fascino di una storia millenaria. Ed è proprio lì, nella città eterna, più precisamente nella città del Vaticano, tra le “braccia amorevoli” del colonnato del Bernini, che il 19 aprile, durante l’udienza del mercoledì, gli alunni, accompagnati dai docenti Claudio Cazzato, Ernani Favale, Sabrina Quarta, Antonia Taurino e Mariella Taurino e dalla dirigente Eleonora Giuri, hanno incontrato il Santo Padre, Papa Francesco, al quale hanno portato in dono un manufatto artistico realizzato per l’occasione, raffigurante San Giuseppe da Copertino, protettore degli studenti, che spicca il volo in un turbinio di nuvole. In questa occasione, i visitatori hanno avuto modo di compiere un’esperienza unica, emozionante ed indimenticabile, che si è tradotta in un incontro personale con Sua Santità.

Visita a Tv2000

Durante il viaggio d’istruzione gli alunni hanno poi visitato gli studi televisivi dell’emittente nazionale TV2000, conoscendo da vicino il mondo della produzione televisiva e radiofonica e scrutando tra le sue regole peculiari, le sue caratteristiche e le diverse prospettive occupazionali connesse alle telecomunicazioni. L’incontro, dall’alta valenza formativa ed orientativa, ha lasciato negli studenti il desiderio di incontrare per una lezione molto speciale il direttore di rete, Dott. Vincenzo Morgante, il cui arrivo è previsto a Copertino, presso la comunità scolastica dell’Istituto, per la giornata del 04 maggio, in occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica realizzata dagli alunni sulla figura del giudice Rosario Livatino. Si tratterà sicuramente di un’altra esperienza significativa e coinvolgente che gli alunni attendono di vivere all’insegna della condivisione e della scoperta.