Francesco Neri nuovo vescovo di Otranto

Il cappuccino Padre Francesco Neri è il nuovo arcivescovo di Otranto. A darne l’annuncio al clero convocato per l’occasione, pochi minuti fa, nella cappella del seminario diocesano, alla presenza dell'eletto, monsignor Donato Negro che da oggi è l’amministratore apostolico della Chiesa idruntina.

Chi è Padre Francesco

Padre Francesco Neri, 63 anni, è nato a Catanzaro il 21 dicembre del 1959. Dopo essersi laureato in giurisprudenza all’Università di Bari, nel 1987 è entrato nell’Ordine dei frati minori cappuccini emettendo la professione nelle mani del ministro generale, Fra Flavio Carraro a Pietrelcina. Nel 1991 è stato ordinato diacono a Taranto dall’arcivescovo cappuccino Benigno Papa, deceduto alcune settimane fa; e presbitero, il 6 luglio dello stesso anno, nella cattedrale di Bari, dall’arcivescovo Mariano Magrassi. Nel 1998 ha conseguito il dottorato in Teologia dogmatica presso la Pontificia Università Gregoriana.

Tra gli incarichi più importanti all’interno del suo Ordine è bene ricordare che è stato Ministro provinciale per la Puglia dal 2006 al 2012; rettore del Collegio Internazionale “S. Lorenzo da Brindisi” in Roma dal 2017; ha insegnato antropologia teologica ed è stato direttore dell’Istituto teologico di Santa Fara in Bari.

Attualmente è consigliere generale per la Conferenza italiana ministri provinciali cappuccini e delegato del Ministro generale per le fraternità di San Giovanni Rotondo, Pietrelcina, del santuario di Loreto e del monastero delle Clarisse Cappuccine di Garbatella.

L'annuncio nella cappella del seminario di Otranto

All’annuncio della nomina gioia e commozione hanno pervaso la cappella del seminario di Otranto. Applausi e campane a festa in tutta la diocesi. Solo poche settimane fa, i sacerdoti erano stati convocati nello stesso luogo per la nomina di mons. Giuseppe Mengoli, vicario generale della diocesi, a vescovo di San Severo (LEGGI): il prossimo 16 maggio sarà lo stesso Negro a consacrarlo successore degli apostoli.

Gli altri cappuccini arcivescovi di Otranto

La nomina di Padre Neri, s'inserisce nella scia di altri cappuccini arcivescovi di Otranto lungo la storia dell'antichissima diocesi pugliese (tradizione a parte, prime notizie si hanno già nel IV secolo). Tra i diversi pastori francescani (perlopiù Ofm) nella cronotassi risultano anche tre cappuccini: Rocco Cocchia (1883-1887, nominato poi arcivescovo di Chieti), Salvatore Maria Bressi (1887-1890, poi deceduto) e Cornelio Sebastiano Cuccarollo, arcivescovo di Otranto per oltre vent'anni, dal 1930 al 1952, poi dimessosi.

Donato Negro si era dimesso il 3 gennaio: aveva compiuto 75 anni

L’arcivescovo Donato Negro, a Otranto dal 2000 - e dal 2018 presidente dei vescovi pugliesi -, lo scorso 3 gennaio, al compimento del 75° anno di età, aveva rassegnato le dimissioni nelle mani di Papa Francesco. Ora tornerà a San Cesario di Lecce, suo paese d’origine, nella diocesi di Lecce.

Tra pochi mesi, quando Padre Neri s’insedierà a Otranto (contestualmente all’ordinazione episcopale che avverrà nella mattinata del prossimo 17 giugno nella cattedrale di Otranto. Ordinante principale lo stesso mons. Negro), diverrà il quarto vescovo emerito presente nella Chiesa leccese dopo il card. Salvatore De Giorgi che trascorre lunghi periodi a Vernole, l’arcivescovo Luigi Pezzuto che vive a Squinzano e il vescovo vincenziano Cristoforo Palmieri che risiede nella comunità leccese di Santa Maria dell’Idria. “Ricchezza della grazia - ripete spesso l’arcivescovo Michele Seccia - per l’intera comunità diocesana”.

La notizia è apparsa pochi minuti fa sul portale della Curia di Lecce, Portalecce