Carburanti, controlli della Finanza: il 40% dei distrubutori non comunica o non espone i prezzi

I finanzieri del Comando Provinciale di Lecce, a seguito dell’intensificazione dei controlli sui prezzi praticati in materia di carburanti dai distributori stradali, hanno svolto 47 accertamenti nei confronti di altrettanti impianti di erogazione sull’intera provincia salentina. Riscontrate 19 violazioni per "Omessa comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dei prezzi praticati ai fini della pubblicazione" e per "Mancata esposizione dei prezzi per tipologia di erogazione".

Scoperto gasolio "diluito": una denuncia

Nei confronti di un gestore di un distributore stradale è stata, altresì, ipotizzata la "frode nell’esercizio del commercio" in quanto i campioni di diesel prelevati, così come confermato dalle analisi effettuate dal laboratorio tecnico dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Bari, contenevano una quantità d’acqua tale da non soddisfare i requisiti minimi di qualità previsti dalla normativa di riferimento europea. Per tale motivo il rappresentante legale del distributore stradale è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Lecce per le ipotesi di reato di frode nell’esercizio del commercio.

Blitz nel deposito di bombole Gpl

Infine, i finanzieri della Compagnia di Gallipoli hanno eseguito un controllo su strada nei confronti di un automezzo che trasportava 17 contenitori di Gpl, accertando la mancanza di regolare collaudo delle bombole. Il consequenziale intervento eseguito all’interno di un deposito ubicato nel comune di Gallipoli, tra l’altro non dichiarato al fisco, ha consentito di rilevare ulteriori 15 bombole piene (pari a 185 Kg di Gpl) e 26 bombole vuote per una capacità complessiva di accumulo di quasi 400 Kg, tutte prive dei requisiti minimi di sicurezza, nonché del relativo certificato di prevenzione incendi.

Si è proceduto, pertanto, al sequestro delle bombole in parola, nonché al deferimento a piede libero del legale rappresentante della società presso la Procura della Repubblica di Lecce, mentre sono in corso i connessi riscontri sul piano fiscale.

Ancora controlli

I controlli sulla distribuzione stradale dei carburanti, che proseguiranno anche nei prossimi giorni, anche alla luce della recente entrata in vigore del ‘Decreto Trasparenza’, sono finalizzati non solo a garantire il corretto assolvimento degli obblighi impositivi, ma anche ad accertare il regolare funzionamento dei sistemi di erogazione, la qualità del prodotto venduto e la trasparenza dei prezzi al consumatore.