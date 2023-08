Carburanti: nella classifica delle regioni più care spunta la Puglia/Tutti i prezzi

I dati appena pubblicati dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) sono preoccupanti. Il prezzo della benzina sale ancora e la Puglia è la terza in classifica tra le regioni più care. La benzina in modalità self arriva ad un prezzo massimo di 1,946 euro al litro, il gasolio a 1,845 euro al litro. Il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, afferma che è «una speculazione bella e buona che colpisce chi sta rientrando dalle ferie o ha deciso di partire solo ora per raggiungere il luogo di villeggiatura».

Scorri le slides per la classifica delle regioni più care.