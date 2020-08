Incendio nella zona industriale: distrutte quattro auto dei dipendenti di un istituto di vigilanza

Ultimo aggiornamento: 16:52

Un vasto incendio si è sviluppato poco dopo le 13 per cause accidentali, interessando 10 ettari di sterpaglie, nella zona industriale di Cavallino . Le fiamme, che si sono propagate in pochi minuti, hanno raggiunto il ciglio della strada ed alcune auto parcheggiate, ed esattamente 4 autovetture di proprietà dei dipendenti dell’istituto di vigilanza Cosmopol.Un Peugeot 205 andata completamente distrutta, mentre una Hyundai i10, una Skoda e una Ford Focus, tutte parcheggiate davanti al luogo dell’incendio, sono state intaccate lungo la fiancata destra. Ingenti i danni riscontrati dai vigili del Fuco del comando provinciale di Lecce che sono giunti sul posto. Tre le squadre che hanno operato per ben due ore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Cavallino.