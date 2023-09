In tasca 62 pasticche di droga: arrestato un 24enne

Nei pressi della stazione ferroviaria di Casarano non per prendere un treno ma, presumibilmente, per vendere droga. Addosso, infatti, aveva ben 62 pasticche di anfetamine, del peso complessivo di 22,5 grammi. Per questo F.C., 24 anni, è stato arrestato ieri pomeriggio da agenti del Commissariato di Polizia di Taurisano che lo hanno fermato per un controllo.

Casarano, arrestato spacciatore in stazione

I poliziotti lo hanno notato mentre si aggirava con atteggiamento sospetto.

E così hanno deciso di fermarlo, scoprendo che era in possesso di 62 pasticche di colore blu. Le conservava nel taschino della camicia, nascoste in una busta di cellophane trasparente all'interno di un pacchetto di sigarette. Le pasticche, al narcotest, sono risultate essere anfetamine. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.