«Come deciso dal distretto n. 6, domani martedì 23 ottobre 2018, per via degli avvisi di maltempo in tutto il meridione d'Italia, le scuole primarie, secondarie e i diversi istituti e licei di Casarano sospenderanno le lezioni per decisione dell'ordine pubblico. Buonaserata».Questo l'avviso pubblicato ieri pomeriggio sul profilo Facebook di Gianni Stefano, sindaco di Casarano. Solo che il profilo e quindi anche l'annuncio tanto atteso da migliaia di famiglie del basso Salento era un clamoroso fake. Anche se si poteva intuire che il post non era proprio in stile istituzionale, purtroppo è stato condiviso da centinaia di utenti ed è diventato in breve virale, per la felicità di migliaia di studenti.L'amministrazione comunale è stata costretta a correre subito ai ripari con un avviso pubblicato ieri sera sul profilo Facebook (quello vero) del sindaco che informava che le lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado oggi si sarebbero svolte regolarmente.Palazzo dei Domenicani, che ha inoltrato una segnalazione alla polizia postale, sospetta che sia stata opera di uno studente o più studenti che non avevano voglia di andare a scuola oggi. L'avviso del sindaco di Casarano era una giustificazione più che sufficiente da mostrare ai propri genitori.