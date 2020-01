Caos ospedale, stop ai ricoveri in Chirurgia

Ultimo aggiornamento: 08:40

Un medico è in malattia, e da domenica scorsa sono stati bloccati i ricoveri presso l'unità operativa di Chirurgia generale all'ospedale Ferrari di Casarano, nel Salento . Il grave provvedimento, causato appunto dalla carenza di personale medico, è stato firmato dalla dirigente del reparto, Stefania Romano, che ha informato il direttore medico del presidio ospedaliero, Gabriella Cretì. Il blocco rimarrà attivo fino a quando l'emergenza non verrà superata.Durissimo il commento della Uil-Fpl che accusa il direttore generale dell'Asl di Lecce, Rodolfo Rollo, di negligenza. «Nonostante la denuncia fatta il mese scorso, nulla o quasi è stato fatto per risolvere il problema». Per una semplice appendicite i pazienti di Casarano e dintorni potrebbero essere costretti a ricoverarsi al Fazzi di Lecce. È questa la situazione assurda che si sarebbe creata dopo il blocco dei ricoveri in Chirurgia generale al Ferrari.Il blocco, in realtà, è il secondo in meno di un mese nello stesso reparto. L'11 dicembre scorso, infatti, le organizzazioni sindacali di categoria (Cisl-Fp e Uil-Fpl) avevano lanciato l'allarme sulla carenza di personale medico nelle unità operative di Chirurgia Generale, Ortopedia, Neurologia e Anestesia e Rianimazione. Il sindacalista Merio Riso (Uil-Fpl) sostiene che l'allarme è stato disatteso. «Capiamo e ormai siamo abituati ai viaggi della speranza per malattie più o meno complesse e gravi scrive Riso - ma che per un'appendicite bisogna andare da Casarano e comuni limitrofi fino al Fazzi di Lecce è inconcepibile».Riferendosi all'allarme lanciato un mese fa, il sindacalista si rivolge al presidente della Regione, Michele Emiliano, sottolineando che «è di tutta evidenza che Lei non è stato messo nella condizione di sapere che nonostante la denucia-richiesta fatta giorni addietro al Direttore Generale della Asl di Lecce, Rodolfo Rollo, e inviata per conoscenza al Presidente della Regione Puglia, della grave carenza di personale medico nelle Unità Operative di Chirurgia Generale, Ortopedia, Neurologia e Anestesia e Rianimazione, nulla o quasi nulla è stato fatto». «A seguito di tale richiesta prosegue Riso - non solo non si è provveduto a risolvere il problema in modo esaustivo (anche se provvisoriamente fu inviata una sola unità), ma la Direzione Generale non ha inteso rispondere alla nostra richiesta».La direzione generale inviò un chirurgo per superare l'emergenza, ma lo stesso medico risulta in malattia, costringendo il dirigente dell'unità operativa a riproporre il blocco dei ricoveri, in quanto «la carenza di personale non consente regolare stesura dei turni di servizio e di pronta disponibilità, né la composizione di un'equipe chirurgica operatoria minima». Sulla carenza di personale è intervenuto anche il consigliere regionale Antonio Trevisi (M5S). «Non è possibile che per la carenza di personale medico nelle unità operative di chirurgia generale siano stati bloccati i ricoveri nell'ospedale di Casarano sostiene l'esponente penta stellato - in questo modo anche per un banale intervento i casaranesi e i cittadini delle zone limitrofe saranno costretti ad andare al Fazzi di Lecce».