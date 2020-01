Famiglia di 4 persone intossicata da una stufa: salvata in tempo

Quattro persone in pericolo la scorsa notte a Torchiarolo, in provincia di Brindisi, per il malfunzionamento di una stufa a legna rimasta accesa, dalla quale si è sprigionato del monossido di carbonio che ha stordito stordire i componenti della famiglia. Solo per un caso fortuito sono riusciti a chiamare i soccorsi.



All’arrivo del 118 erano evidenti i segni di avvelenamento da monossido nei componenti della famiglia, padre madre e due figli maggiorenni, che sono stati trasportati all'ospedale Perrino di Brindisi per le cure del caso. Nessuna delle persone coinvolte correrebbe pericolo di vita. Sull’accaduto indagano i carabinieri della locale stazione intervenuti sul posto insieme al personale sanitario e ai vigili del fuoco. Ultimo aggiornamento: 12:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA