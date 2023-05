Campi Salentina, cimitero nel degrado: erbacce e viali interni impraticabili. La protesta dei cittadini

Alte erbacce e viali interni, tra le cappelle, quasi impraticabili e, soprattutto quando piove, ridotti ad un pantano. Questa la situazione che si presenta nel cimitero di Campi Salentina. Uno stato che dà l’idea della trascuratezza e che ha provocato, in particolar modo negli ultimi giorni, serie e vibrate proteste da parte di tantissimi cittadini che lamentano la scarsa pulizia e, in generale, la negligenza da parte dell’amministrazione comunale nella cura del luogo sacro.

La capogruppo d'opposizione

Un problema serio che vede la presa di posizione dell’opposizione in consiglio comunale, che interviene sulla vicenda con una nota della capogruppo, Mariagloria Dello Preite. «Come opposizione non possiamo esimerci dal condannare l'operato passivo di questa amministrazione verso il cimitero - dice - e cresce sempre di più l'indignazione dei cittadini per l'incuria in cui esso versa. In quattro anni di operato possiamo a gran voce affermare che l'amministrazione ha completamente fallito in quello che è stato il vessillo della campagna elettorale del 2019, e cioè proprio la sistemazione del cimitero.

L'attacco alla maggioranza

Tutti possono infatti constatare, come in effetti sta avvenendo, che ad oggi è completamente abbandonato a se stesso. Non ci si può prendere cura di un luogo sacro solo in vista della ricorrenza dei defunti».

La consigliera Dello Preite sottolinea poi l’inefficienza della maggioranza su tutto l’operato relativo alla sistemazione complessiva del cimitero. «Già in passato -ha aggiunto- l'opposizione ha denunciato l'incapacità dell'amministrazione nell'affrontare questioni delicate che riguardavano gli atti relativi all’affidamento dei servizi cimiteriali. Nello specifico, abbiamo più volte sottolineato che il progetto su cui inspiegabilmente si insiste non è realizzabile nei modi e nei tempi, prova ne sia il fatto che dopo quasi 5 anni dalla sua approvazione, è ancora in alto mare. È notizia di questi giorni poi l’esclusione dal bando di gara dell’unica ditta che si è presentata. E quale era questa ditta? La stessa che aveva presentato il progetto messo a bando. Tutto ciò è davvero molto strano. In consiglio comunale abbiamo mostrato tutto il nostro scetticismo, e avevamo già anticipato quanto si sta verificando».