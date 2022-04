Camion dei panini distrutto dalle fiamme: l'incendio divampato dalla piastra friggitrice. A fuoco due bombole Gpl

Attimi di paura questo pomerggio nel Salento: intorno alle 18 una squadra dei vigili del fuoco di Maglie unitamente a un supporto del comando provinciale di Lecce è intervenuta in via Matria a Sternatia per un incendio che stava coinvolgendo un furgone adibito a paninoteca mobile. Si tratta di un’autovettura marca Fiat modello multipla.

APPROFONDIMENTI IL ROGO Incendio a Ostuni, fiamme e fumo nero nella zona industriale L'INCENDIO Salento, auto incendiata ad Alessano: Mini in fiamme salvata dai... BARI Bari, allarme criminalità: un altro ragazzino aggredito.... TARANTO Taranto, incendiata l'auto dell'assessore. Inutile intervento... TARANTO A fuoco l'auto dell'assessore nel Tarantino, la rabbia del... PAURA NELLA NOTTE Salento, incendiate due auto nella notte: distrutte una Mercedes e... CORIGLIANO D'OTRANTO Cortocircuito in camera da letto: scoppia un incendio in casa

In sicurezza 6 bombole di Gpl

L’intervento dei vigili del fuoco è stato difficoltoso nonché delicato per la presenza di sei bombole di gpl di cui due interessate dalle fiamme. Messa in sicurezza la zona, i vigili del fuoco hanno iniziato l’attività investigativa al fine di risalire alle cause dell’incendio. Dalle prime informazioni si apprende che il proprietario giunto, sul posto con l’autovettura, era intento a riscaldare una piastra una friggitrice mentre si è accorto delle fiamme. Sono ancora in corso ulteriori accertamenti. Il proprietario di entrambe i mezzi è C.S. del 1986.