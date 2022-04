Salento, auto incendiata ad Alessano: Mini in fiamme salvata dai Vigili del Fuoco

Fiamme e paura questa notte nel Salento. Alle ore 02:45 circa una squadra dei vigili del fuoco di Tricase è intervenuta nel comune di Alessano in via Padre Bonaventura per un incendio a un'auto. L’auto, una Mini di proprietà di M.R. del 1988, era interessata nella sua parte anteriore da un principio di incendio.

L'intervento tempestivo

I vigili del fuoco hanno dapprima provveduto all’estinzione delle fiamme per poi avviare gli accertamenti finalizzati a stabilire la causa dell’incendio. Al momento sono in corso le indagini.