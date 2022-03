A fuoco l'auto dell'assessore nel Tarantino, la rabbia del sindaco: «Delinquenti»

«Questa notte dei delinquenti hanno incendiato l’automobile del nostro assessore Vincenzo Difonzo». Ne dà notizia il sindaco di Palagianello, in provincia di Taranto, Maria Rosaria Borracci. L'auto era parcheggiata nei pressi di casa sua, mentre lui era a lavoro.

Il messaggio del sindaco

«Come primo cittadino di Palagianello ed amica del nostro Vincenzo – aggiunge il sindaco - esprimo la mia amarezza, il mio totale disappunto nei confronti di un episodio che nulla ha a che vedere con la nostra comunità. Una comunità solidale, leale, umana e laboriosa. Devo ammetterlo: in questo periodo parliamo tanto di pace e solidarietà ma poi, purtroppo, siamo costretti a registrare e commentare episodi spregevoli come questo. Forse è arrivato davvero il momento di fare tutti un passo indietro e vivere in modo più sereno la nostra quotidianità. A Vincenzo Difonzo – conclude il primo cittadino - piena solidarietà da parte mia, di tutta la mia maggioranza e della Palagianello che vive e continuerà a vivere sempre nella legalità».