Salento, incendiate due auto nella notte: distrutte una Mercedes e una Peugeot a Trepuzzi

Una Mercedes modello Glc di un imprenditore edile e una Peugeot 307 di un imbianchino hanno preso fuoco questa notte a Trepuzzi in via 4 novembre. L'episodio è accaduto intorno all'1.30: c'è stato un intervento dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce dei carabinieri, della locale stazione e della radiomobile di Campi salentina.

Si stanno valutando le cause, per il momento non ci sono certezze. Si vaglieranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza per capire se c'è una natura dolosa alla base del doppio incendio alle automobili.