Cortocircuito in camera da letto: scoppia un incendio in casa

Ancora un incendio in una abitazione privata. L'ultimo episodio in ordine di tempo oggi a Corigliano d’Otranto, in provincia di Lecce, dove è andata a fuoco una casa, al numero 8 di via Messapia, angolo via Pitagora. L’incendio si sviluppato oggi intorno a mezzogiorno, al piano superiore di in un appartamento, nella semiperiferia del paese. Nei pressi dell’Ufficio postale, in una parallela della più importante strada provinciale di Cutrofiano.

Alla base dell'incendio un cortocircuito in camera da letto

Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero partite da un cortocircuito in una delle camere da letto, poste al primo piano. La deduzione è confortata dal fatto che, in altre stanze, sia stato presente solo del fumo. L’incendio, fra l’altro, ha interessato anche il solaio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della caserma di Maglie che hanno domato le fiamme.