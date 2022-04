Incendio a Ostuni, fiamme e fumo nero nella zona industriale

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato questa mattina ed è stato da poco domato nella zona industriale di Ostuni, all'interno di un'azienda, la Prp, che lavora materiale plastico. Sul posto Vigili del Fuoco del distaccamento della Città Bianca e del comando di Brindisi. Fiamme alte e fumo denso nero ben visibili a distanza.

La ricostruzione

Operazioni in corso da parte delle forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto e cosa possa aver provocato il rogo. L'incendio sarebbe partito da un cumulo di pedane in plastica.