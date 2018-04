Tragedia a Pasqua: precipita dal tetto e muore a 37 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia nel giorno di Pasqua a Calimera dove un 37enne del posto, Emanuele Corlianò è caduto dal terrazzo di casa morendo sul colpo. Il giovane era salito sul terrazzo per riparare i danni all'antenna tv causati dal forte vento, ma l'oblò del pozzo luce avrebbe ceduto facendolo precipitare. La tragedia è avvenuta nel complesso di case popolari di viale Virgilio.La morte è stata istantanea sotto gli occhi dei figli che hanno dato l'allarme.Sul posto carabinieri e ambulanza del 118. Ma nonostante i tentativi di rianimarlo per il 37enne non c'è stato nulla da fare.