Bici rubata al nonno 90enne. Ritrovata dopo l'appello della nipote. Ora Luigi può tornare dagli amici in piazza

Quella vecchia bici Graziella tenuta come un gioiellino è, per nonno Luigi Piccinni, 91 anni, l'unico mezzo di locomozione che gli permette di raggiungere in autonomia gli amici in piazza per scambiare quattro chiacchiere sul calare della sera. Eppure qualcuno ha pensato di rubargliela, sottraendo così all'anziano, ma ancora attivo vecchietto, non solo ciò che gli consente di spostarsi, ma anche un oggetto dal grande valore affettivo. Fortunatamente, la storia che arriva da Gemini, frazione di Ugento, è a lieto fine: l'appello lanciato dalla nipote, che in poche ore è stato condiviso da decine di concittadini, ha permesso di ritrovare la bici in periferia, abbandonata per strada.

Il commento della nipote

«Sarà stata sicuramente una bravata di qualcuno», commenta il nipote. «La bici era custodita in un sottoscala liberamente accessibile dalla strada, anche se difficilmente visibile da fuori.

Qualcuno, dunque, è entrato intenzionalmente per rubarla». Si tratta di una Graziella degli anni Sessanta, a cui nonno Luigi tiene particolarmente. Sempre ben tenuta, è utilizzata dal 91enne per raggiungere gli amici in piazza, soprattutto nei pomeriggi estivi, per trascorrere qualche ora con i coetanei a parlare del più e del meno. Grande è stato il suo dispiacere, dunque, quando questa mattina non l'ha più trovata al suo posto. Ma la famiglia non si è data per vinta. La nipote ha subito lanciato un appello sui social, e in poche ore il passaparola ha fatto il resto: probabilmente chi l'aveva rubata ha pensato di tornare sui suoi passi e ha abbandonato la bici su una strada di periferia, dove nel pomeriggio di oggi è stata ritrovata. Per la gioia di nonno Luigi e degli amici che, anche oggi, lo aspettano in piazza per commentare i fatti del giorno.