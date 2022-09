Annina e Gaetana, le signore longevità. Compleanni da record: 109 e 100 anni

Doppio compleanno record a Noci e Monopoli. Nonna Annina compie 109 anni, Gaetana invece 100. Ed è stata grande festa per entrambe. Nonna Annina Lippolis ormai è nel cuore di tutti i nocesi e ancora una volta, l'intera cittadinanza si è stretta attorno a lei e ai familiari per celebrare questa unica e festosa ricorrenza. Compie ben 109 anni.

Salute e lucidità a 109 anni



Di fronte alla sua abitazione, campeggia lo striscione augurale con l'addobbo di palloncini colorati. Chi non vorrebbe arrivare a 109 anni nello stato di salute fisica e con la lucidità mentale che nonna Annina possiede? Di lei tutti conoscono della sua passione per i lavori con la macchina da maglieria e ai ferri, delle sue scarpette che ormai sono diventate il suo marchio di fabbrica ma anche il mezzo per continuare a fare del bene, con un'iniziativa solidale a favore dei più bisognosi. E sono in tanti coloro che stanno continuando a richiederle, per avere un porta fortuna personale e per fare al contempo del bene, quella solidarietà che a detta di Annina è il segreto per la longevità. La vita ha premiato nonna Annina che oggi è circondata da tantissimo affetto, ma che allo stesso tempo, ci tiene a mantenere il più possibile la propria indipendenza.

La festa



Anche ieri Noci ha voluto festeggiare i 109 anni di nonna Annina insieme alla sua famiglia e ai residenti del quartiere dove l'anziana vive. Anche la consigliera regionale Lucia Parchitelli ha voluto portare i suoi auguri alla nonna di Puglia in una festa che è stata allietata dalla Banda cittadina; presente anche una delegazione della Croce Rossa, una delegazione dell'associazione Vip Bari, una delegazione degli Ultras Bari di Noci, l'ex sindaca Giulia Basile e il coordinatore dell'associazione Rigenera Anastasio Mottola con cui nonna Annina ha iniziato a collaborare per sostenere diverse associazioni di volontariato.

Festa anche a Monopoli

E si è festeggiato un ulteriore centenario a Monopoli. L'ultima a tagliare il traguardo del secolo di vita ieri è stata la signora Gaetana Barnaba. Alla neo centenaria, come consuetudine, il sindaco di Monopoli Angelo Annese ha consegnato una pergamena ricordo nel corso di una piccola festa a casa della donna.



La signora Gaetana, casalinga, è vedova di Armando Greco, di professione ferroviere. Ha tre figlie (Miranda, Isabella e Lucrezia), quattro nipoti (Michele, Alessandra, Angelo e Alessandro), un pronipote (Massimiliano) di sei anni. Era presente anche la sorella Maria di 82 anni. Attualmente a Monopoli ci sono 16 centenari di cui ben 13 donne.