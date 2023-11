Atti vandalici nel centro storico e vicino alla chiesa: parroco salentino organizza flashmob in piazza

Un flash mob per chi vuole “Una città di luce”, per dire no agli atti vandalici che nelle scorse ore hanno interessato il centro storico di Taurisano. È l'iniziativa organizzata dal parroco della parrocchia della “Trasfigurazione”, don Gionatan De Marco, per questa sera. Vi hanno preso parte circa 400 persone.

L'invito del parroco di Taurisano

«Vogliamo una città di luce, lo dobbiamo dire insieme», sono le parole del sacerdote.

L'invito è quello di portare in piazza Castello una fonte di luce, una candela, un lumino, una torcia: «Insieme occuperemo la piazza per dire a tutta la città che non ci rassegniamo e che noi vogliamo una città di luce». L'invito è stato raccolto da decine di cittadini e da diverse associazioni. «Raccogliamo l'invito di don Gionatan - sono, per esempio, le parole dell'associazione Fattoria pugliese diffusa - e parteciperemo al flashmob di chi non si rassegna in silenzio al buio, al disagio e al vandalismo diffuso».

Gli atti vandalici

Nei giorni scorsi, i vandali hanno danneggiato alcuni arredi urbani come panchine, segnali stradali e la finestra di un ufficio comunale. Sulle cornici della facciata della chiesa madre, poi, hanno lasciato residui di cibo, che don Gionatan ha subito accompagnato da un cartello: «Si prega di non toccare! Questo si chiama spreco, non rispetto, non cura».