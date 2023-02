La danza di 200 bimbe sul lungomare: «Così diciamo sì all'amore e no alla violenza»

Nel giorno di San Valentino il lungomare di Brindisi è stato animato da un flash mob con 200 bambine e ragazzine alunne dell’Istituto Comprensivo Casale di Brindisi per dire “No alla violenza, sì all’amore”. La scuola ha infatti aderito all’evento internazionale “One Billion Rising” che in contemporanea in tutto il mondo vede gruppi di donne ballare la stessa coreografia sulle note della canzone "Break the chain", un gesto corale, coraggioso e liberatorio.

Il post del sindaco

«L'iniziativa - scrive il sindaco Rossi sul proprio profilo Facebook - è patrocinata dal Comune di Brindisi e lo scopo è sensibilizzare e lottare contro la violenza sulle donne e sulle bambine, lavorare al cambiamento culturale. In questo processo la scuola, come la politica, ha un ruolo fondamentale per questo ringrazio la dirigente Caprioli per la sensibilità e tutto il personale scolastico che ha accompagnato le piccole e i piccoli studenti nell'affrontare un tema così complesso».