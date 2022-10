"Ti amo ancora", flash mob in piazza dei giovani della parrocchia di Leverano

I giovani della Parrocchia "Madonna della Consolazione" di Leverano, sebbene sia terminato il Tempo del Creato, voluto da Papa Francesco dal 1 Settembre fino al 4 Ottobre, giorno di San Francesco, continuano ad interrogarsi e riflettere sui temi della "Laudato Sí": cura del Creato, tutela e salvaguardia del nostro territorio. Oggi lo hanno fatto organizzando un flash mob sulle note di "Terra" degli Eugenio in Via di Gioia. All'alba, Piazza Roma pullulava già di giovani e giovanissimi allegri e motivati a lasciare un messaggio forte alla comunità di Leverano.

Tocca a noi, oggi non possiamo delegare ad altri la cura della nostra Casa Comune e per dirlo, in questa occasione, hanno scelto il linguaggio speciale della musica e dell'arte.