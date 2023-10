Pietre contro tre bus Amtab: vetri in frantumi

Pietre contro i bus dell’Amtab la notte di Halloween. Quanto si temeva si è puntualmente realizzato. Gruppi di ragazzi in giro per la città non si sono limitati ai “classici” lanci di uova contro i mezzi, ma si sono divertiti a tirare contro gli autobus sassi, in alcuni casi anche di grande dimensione.

Tre almeno gli episodi registrati.

Il primo verso le 18 al quartiere Libertà, in via De Cristoforis, a due passi dal tribunale civile. La serata è iniziata subito con un attacco ad un bus, non appena la notte è calata su Bari. Un gruppo di giovanissimi ha lanciato alcuni sassi e delle uova contro un bus della linea 6.

I vetri della parte laterale del mezzo sono andati in frantumi, ed uno dei parabrezza è rimasto danneggiato. Per fortuna, come confermato dalla polizia locale, accorsa sul posto con due volanti, non sono stati registrati feriti né tra il personale a bordo del mezzo né tra i passeggeri. Tanta comunque la paura. Analogo episodio qualche ora dopo, poco dopo le 19. Ad essere colpito in questo caso un bus che stava percorrendo la linea 22 in zona San Girolamo. Un grosso masso è stato lanciato in questo caso contro il mezzo. Un terzo bus è stato preso d'assalto in via Crispi.