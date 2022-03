Brindisi, il “Majorana” si mobilita per la pace: flash mob sulle note di John Lennon

Un flash mob per chiedere a gran voce che in Ucraina torni a regnare la pace. Protagonisti gli studenti dell'IISS "Majorana" di Brindisi che questa mattina hanno partecipato all'iniziativa organizzata dall'Istituto comprensivo Monaco di Oria .Coinvolte tutte le classi dei due plessi di via Montebello e via Primo Longobardo. Iniziative analoghe si sono tenute in tante altre scuole del brindisino.

La mobilitazione

Alle 10 in punte le sirene antiaeree hanno risuonato nelle classi. Sulle note del brano di John Lennon, "Give Peace a Chance", un vero e proprio inno alla pace, i ragazzi hanno lanciato il loro messaggio di speranza affinché possa presto cessare il conflitto armato. «Abbiamo utilizzato - afferma Salvatore Giuliano, dirigente scolastico del "Majorana", la lingua dei segni per fare in modo che il messaggio arrivasse a tutti, nessuno escluso. Al flash mob hanno preso parte anche i nostri studenti che al momento si trovano in Erasmus a Berlino. «E' stato un modo - conclude il preside - per sensibilizzare gli studenti ai valori della Costituzione. Compito della scuola è quello di promuovere la consapevolezza dell’importanza della cultura della pace e dell’accoglienza che si costruisce attraverso il “seminare” buone prassi e guardare ad un futuro positivo».