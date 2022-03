Samele, il viaggio del campione olimpico per riportare in Italia la fidanza in fuga da Kiev

Ha vinto due medaglie alle Olimpiadi di Tokyo, ma l'impresa più bella, Luigi Samele, originario di Foggia trapiantato a Bologna ormai da qualche anno, l'ha fatta in questi giorni. Fidanzato con Olga Kharlan, anche lei fuoriclasse della sciabola, è andato a Budapest per ricongiungersi con la propria compagna, che era stata in Ucraina poco prima dello scoppio della guerra. Con loro, in auto da Budapest a Bologna per un viaggio di circa 12 ore,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati