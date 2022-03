Il racconto del dottorando Francesco Spera: «Fuggito dalle bombe senza la mia Sophia».

Dottorando in diritto europeo e internazionale all'Università del Salento, Francesco Spera è tra i relatori del convegno “Stop War”, organizzato dall'ateneo leccese. Il suo contributo sarà incentrato sulle dinamiche europee alla luce della richiesta urgente di candidatura all'ingresso in Unione Europea avanzata dall'Ucraina. Ma la sua preparazione si intreccia fatalmente con la sua vita, visto che lo scorso 24 febbraio, data dell'invasione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati