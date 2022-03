Un flash mob per chiedere a gran voce che in Ucraina torni a regnare la pace. Protagonisti gli studenti dell'IISS "Majorana" di Brindisi che questa mattina hanno partecipato all'iniziativa organizzata dall'Istituto comprensivo Monaco di Oria. Coinvolte tutte le classi dei due plessi di via Montebello e via Primo Longobardo. Iniziative analoghe si sono tenute in tante altre scuole del brindisino.