La guerra non ferma la voglia di vivere e l'amore di una coppia di giovani ucraini. La macchina su cui viaggia la ragazza viene fermata a un posto di blocco, scattano i controlli ma a un certo punto, con la complicità dei commilitoni, il fidanzato spunta a sorpresa con un mazzo di fiori e si inginocchia per farle la proposta di matrimonio. Il video, un inno all'amore in mezzo al dolore e alla disperazione del conflitto, è diventato immediatamente virale.