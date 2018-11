Ladri di notte in municipio: rubati soldi, computer e la memoria delle telecamere di sicurezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Visita” dei ladri nel municipio di Arnesano: rubati computer, soldi e anche il videoregistratore delle telecamere di sicurezza. Scassinati, inoltre, alcuni armadietti e il distributore automatico di bevande.I ladri si sono introdotti di notte nella sede del comune, che sorge in via De Amicis, tramite una delle porte con sistema antipanico collocate agli ingressi. Ed hanno poi rovistato un po’ dovunque, mettendo a soqquadro i vari uffici e frugando tra i cassetti delle scrivanie. Inoltre, sono riusciti a forzare alcuni armadietti di sicurezza e a scardinare il portamonete della macchinetta che eroga bevande. Nel corso dell’assalto notturno hanno fatto tappa anche all’interno dei locali del comando di polizia municipale. Da quanto è emerso, i ladri hanno rubato sei computer portatili presenti negli uffici e i contanti (soldi spicci e banconote soprattutto di piccolo taglio) racimolati nelle stanze di Palazzo di Città o recuperati dal distributore automatico: una cifra che non dovrebbe superare 400 euro. E poi hanno ultimato il raid portando via anche il registratore con la “memoria” del sistema di videosorveglianza che tiene d’occhio l’esterno del comune e buona parte del paese: un modo per cancellare qualsiasi traccia del furto. Il municipio non è dotato di impianto di allarme. E secondo una prima ricognizione, non stati comunque trafugati documenti sensibili, carte d’identità, dispositivi o armi in dotazione ai vigili urbani. Solo computer e soldi nel bottino dei malviventi. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Monteroni, che nella mattinata di ieri hanno effettuato i rilievi.