Antonio interrogato dal giudice. «Ero solo e arrabbiato. Volevo fare del male a me stesso e poi anche agli altri»

Una delusione d'amore, la solitudine e la rabbia che monta. Ci sono anche tanti non lo so nel racconto che Antonio De Marco, il 21enne reo confesso dell'omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta fa al giudice Michele Toriello durante l'interrogatorio di convalida dell'arresto, avvenuto in carcere.

Antonio ricostruisce le fasi che lo hanno portato a compiere il delitto. Si sentiva solo, spesso aveva crisi di pianto. Qualche mese prima era stato rifiutato da una ragazza a cui aveva fatto delle avances. E poi quella voglia di farsi del male prima e di fare del male agli altri poi. "Ricordo molta rabbia e ogni tanto avevo… non lo so, come delle crisi in cui scoppiavo a piangere all’improvviso", racconta Antonio. Da qui a progettare l'omicidio nemmeno lui sa come ci è arrivato. Certo è che qualcosa lo aveva ipotizzato già a metà agosto, quando aveva fatto un duplicato delle chiavi prima di consegnarle a Daniele ed andare via dall'appartamento. Non che si fossero stati mai screzi né battibecchi, anzi. Daniele gli aveva anche proposto di iniziare un corso per diventare arbitro.

Da metà agosto, quando è arrabbbiato, Antonio mette insieme i pezzi del duplice omicidio. Prima compra il colltello, poi alabora la mappa del percorso per sfuggire alle telecamere. infine, si arriva al 21 settembre, sera dell'omidicio: "Quel giorno - spiega - ero più arrabbiato del solito, a volte riuscivo a fermare quei pensieri, quel giorno no". Quello che è accaduto dopo è noto a tutti.

La rabbia contro il mondo come movente? Questo sembra emergere dal racconto di Antonio che però dice al giudice di avere ricordi vaghi e frammentati di quelle settimane e della notte del delitto. Sul muro voleva lasciare una scritta, ma non rivolta contro le vittime: "Qualcosa contro la società".

