Andrano, fuoco ai cassoni dell'ecocentro. Il Comune: «Tenete chiuse le finestre»

Fiamme nella tarda serata di ieri nell'ecocentro di Andrano, situato lungo la via vecchia comunale che conduce a Marittima. Sono andati a fuoco quattro cassoni contenenti sfalci di potatura e non, come si temeva, rifiuti pericolosi. Sarebbe stato un cortocircuito nella rete a servizio di un lampione a fare da innesco.

L'amministrazione ha consigliato, sui suoi canali social, di tenere chiuse le finestre per evitare i fumi e di non avvicinarsi alla zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tricase, che hanno rimesso in sicurezza la zona.