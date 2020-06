Domani l'addio a Uccio, il geometra buono. Il sindaco: «Amici da sempre, ci mancherà»

Martignano è piegata dal dolore per la scomparsa di Pantaleo Rosato, geometra del Comune che ha perso la vita in un gravissimo incidente stradale avvenuto alle porte di Melendugno: un impatto frontale tra il suo scooter e un’Audi TT guidata da un ventenne. Uccio, così lo chiamavano tutti in paese, aveva 65 anni. Era l’amico di tutti, sempre attivo in paese, dedito al lavoro e alla sua famiglia: moglie e due figli.

«Eravamo amici da sempre - dice tra le lacrime il sindaco di Martignano, Luciano Aprile - lui per me era un fratello, una di quelle persone che consideravo davvero uniche a cui confidavo anche problemi personali. Mi sento distrutto, come se una parte di me non ci fosse più. Uccio era il primo ad arrivare la mattina in Comune e l’ultimo ad andarsene».

Domani Martignano si fermerà per tributare a Uccio l’ultimo saluto: i funerali si terranno alle 18 presso la Chiesa Santa Maria dei Martiri in Piazza della Repubblica a Martignano e saranno celebrati da don Paolo, il parroco del paese.

