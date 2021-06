Sporcaccioni nel parco, abbandonano rifiuti ma lasciano la "firma". Rischiano la denuncia

Scaricano un camion di rifiuti nella Riserva regionale orientata Palude del Conte e Dina Costiera di Porto Cesareo ma non fanno i conti con le guardie ambientali che li riprendono grazie al sistema di videosorveglianza e risalgono ai responsabili che ora rischiano la denuncia.

La brutta scoperta è stata effettuata nei giorni scorsi dalle guardie zoofile di Nardò nei pressi del canale che costeggia il bosco del Parco Regionale cesarino e come detto grazie alle telecamere dell’Area Marina Protetta. Dopo aver ritrovato un mucchio di rifiuti da un resoconto video gli operatori hanno estratto dei frame in cui si intravede nei pressi della zona oggetto dello scarico, un Fiorino in lontananza, frame importanti ma non completamente utili a risalire al conducente del mezzo. È così che sono entrate in azione le guardie che recatesi sul posto, sono riuscite comunque a risalire ai presunti responsabili dello scarico, in quanto tra i rifiuti sono riusciti a trovare chiari elementi identificativi, sia del luogo di provenienza, sia del presunto autore.



Del grave episodio di inquinamento ambientale e delle tracce riscontrate sono poi stati informati i Carabinieri di Porto Cesareo e il Comando di Polizia Locale, a questiultimi sono stati consegnati gli elementi identificativi riconducibili ai presunti autori dell'inspiegabile ed incivile azione. L’area in questione è situata all’interno di un parco naturale protetto, che dovrebbe essere costantemente vigilato perché soggetto a continui soprusi da parte di cittadini non rispettosi dell’ambiente e della natura.