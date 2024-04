Primo matrimonio nella torre a Porto Cesareo: le foto più belle

È stato celebrato ieri il primo matrimonio all'interno di una struttura di alto valore storico, architettonico e culturale del territorio di Porto Cesareo, la torre di San Tommaso meglio conosciuta ai più come torre di Torre lapillo.

Serena Prete e Massimo Calasso, cesarini, hanno scelto questa location d'eccezione per il giorno più importante della loro vita, il giorno del sì.

Sono loro, con le loro emozioni, la loro freschezza, ad aver avviato ufficialmente un cammino «in cui abbiamo creduto tutti quanti, con l'assessorato al Turismo, consapevoli che il nostro territorio abbia diritto ad avere ma anche a dare opportunità tra le più svariate a chi lo scegli», spiega la sindaca di Porto Cesareo, Silvia Tarantino. Turismo è anche riconoscersi wedding destination d'eccellenza "e Porto Cesareo, «bella per natura, è per natura cornice di raro pregio in cui incastonare momenti straordinari e senza tempo», aggiunge l'assessore al turismo Barbara Paladini.