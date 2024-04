Il primo matrimonio nella torre a Porto Cesareo: la location mozzafiato in Salento

È stato celebrato ieri il primo matrimonio all'interno di una struttura di alto valore storico, architettonico e culturale del territorio di Porto Cesareo, la torre di San Tommaso meglio conosciuta ai più come torre di Torre lapillo.

Serena Prete e Massimo Calasso, cesarini, hanno scelto questa location d'eccezione per il giorno più importante della loro vita, il giorno del sì.

Sono loro, con le loro emozioni, la loro freschezza, ad aver avviato ufficialmente un cammino «in cui abbiamo creduto tutti quanti, con l'assessorato al Turismo, consapevoli che il nostro territorio abbia diritto ad avere ma anche a dare opportunità tra le più svariate a chi lo scegli», spiega la sindaca di Porto Cesareo, Silvia Tarantino. Turismo è anche riconoscersi wedding destination d'eccellenza "e Porto Cesareo, «bella per natura, è per natura cornice di raro pregio in cui incastonare momenti straordinari e senza tempo», aggiunge l'assessore al turismo Barbara Paladini.

L'anno record

I dati parlano chiaro. Il 2023 è stato l'anno dei record per le coppie di stranieri che hanno scelto di sposarsi in Italia e di italiani che hanno detto sì in regioni diverse dalla propria, e la Puglia e le sue incantevoli location sono state le destinazioni più richieste per i matrimoni. Il settore del cosiddetto "destination wedding" ha infatti archiviato l'anno trascorso con un fatturato in crescita del 34% pari a 830 milioni di euro, con previsioni per il 2024 ottimistiche: ed ulteriore aumento stimato dell'8,8%, cioè 1.200 eventi in più rispetto all'anno scorso. Per quanto concerne le "location" si prediligono i luoghi insoliti, come le vigne o i castelli, ma anche e soprattutto le spiagge (salentine su tutte) o dall'altra parte dello stivale le baite alpine o i boschi incantati. Un aspetto da approfondire riguarda poi, quello delle città di mare o "turistiche", che proprio su questo comparto hanno voluto investire, presentando la loro proposta di destinazioni per matrimoni. È appunto il caso di Porto Cesareo e delle sue bellezze, spesso e volentieri cornice di uno dei momenti più belli della vita, quello del sì. Qualche settimana fa, in occasione della Bit di Milano, è stata annunciata la novità: la possibilità di celebrare le nozze sulle torri d’avvistamento cesarine, come in spiagge e location d’eccezione, speciali dal punto di vista paesaggistico, naturalistico e storico-architettonico. Sul fronte strettamente legato alle strutture private, è poi partita la "call" per proprietari di ville del territorio jonico, agriturismi, tenute di pregio storico e architettonico che possono mettere a disposizione i loro “contenitori” per incastonare il giorno del matrimonio.

