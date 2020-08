A fuoco sterpaglie e un casolare, fumo e paura nella zona industriale

Un incendio si è sviluppato ieri pomeriggio ad Alezio, in un terreno situato alla spalle del cimitero. I fumi si sono propagati fino alla vicina zona industriale: sono stati i dipendenti di un caseificio e di una ferramenta, quando l’aria è diventata irrespirabile, a lanciare l’allarme, sospendendo l’attività per alcune ore.

Sul posto sono arrivate due squadre di vigili del fuoco di Gallipoli che hanno lavorato diverse ore per avere ragione delle fiamme. Bruciati, oltre ad alberi di ulivo e sterpaglie, anche un casolare utilizzato come fienile e rifugio per animali. Gli animali sono stati tratti tutti in salvo.



Ultimo aggiornamento: 22:04

