Sangiovanni e Giulia Stabile: «Il primo bacio emozionante. Sesso? Non l'abbiamo ancora fatto»

Su Vanity Fair l'intervista di coppia a Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20, e il fidanzato Sangiovanni cantante secondo classificato di Amici 20. I due ex concorrenti hanno parlato della loro storia d'amore. Il sito della rivista ha anticipato alcuni stralci e una tenera confessione: «Fare l’amore per la prima volta? Vuol dire essere una cosa sola. Ma a noi non è ancora successo. Lei ha iniziato a volermi bene prima che a desiderarmi»....

