Mattia Zenzola premiato al Comune: il vincitore di Amici coccolato nella sua Bari

Dal trionfo di Amici al riconoscimento del Comune di Bari. Questa mattina, alle ore 11, nella sala consiliare di Palazzo di Città, il sindaco Antonio Decaro e l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli hanno consegnato un riconoscimento dell’amministrazione comunale a Mattia Zenzola, il ballerino barese vincitore della 22^ edizione del talent Amici.

Mattia si è detto molto emozionato, ha ricordato tutti i sacrifici compiuti per la carriera e anche qualche momento buio come l'infortunio, ora completamente dimenticato dopo la vittoria ad Amici.

Chi è Mattia

L’anno scorso fu costretto ad abbandonare la scuola di Amici 22 per un infortunio al piede che gli impediva di esibirsi. «Mattia tu hai una microlesione.

Si vedrà se potrai rimanere nella scuola». La brutta notizia arrivò il 13 gennaio 2022. Il ballerino allievo di Raimondo Todaro subì un grave infortunio al piede e fu costretto a lasciare il talent condotto da Maria De Filippi a poche settimane dall'inizio del Serale. Ora è atteso da Roberto Bolle in Piazza Duomo a Milano: l’étoile lo ha invitato come ospite al suo OnDance, dal 7 al 10 settembre. Già partiti i casting per la prossima edizione di Amici, al via proprio a settembre.