Mattia Zenzola premiato dal Comune: il ballerino vincitore di Amici coccolato nella sua Bari

Dal trionfo di Amici al riconoscimento del Comune di Bari. Nella sala consiliare di Palazzo di Città, il sindaco Antonio Decaro e l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli hanno consegnato un riconoscimento dell’amministrazione comunale a Mattia Zenzola, il ballerino barese vincitore della 22^ edizione del talent Amici. Mattia era accompagnato dalla mamma Giulia Ninni che non è riuscita a trattenere le lacrime per l’emozione.

La vittoria di Mattia è stata “salutata” dalla città di Bari con grande entusiasmo, sin dalla domenica della finale e per i giorni successi, con tanto di fuochi d’artificio.

«Grazie Bari per il supporto – ha detto il giovane ballerino invitato ieri nella sala del Consiglio comunale - e grazie per avermi invitato oggi qui in Comune. Bari per me è importante, non solo perché è la mia città e la mia terra, ma perché sono anche un grande tifoso. Pensate che la prima cosa che ho fatto quando ho riavuto il mio telefonino è stato controllare come andava la squadra nel campionato».