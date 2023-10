Emma Marrone, dalla malattia alla morte del padre, passando per la musica e la tv: chi è la cantante ospite a Domenica In

Torna come ogni domenica l'appuntamento con Domenica In su Rai 1. Moltissimi gli ospiti di oggi, che saranno intervistati come sempre dalla padrona di casa Mara Venier. Tra questi, anche Emma Marrone. Protagonista di un'ampia intervista, oltre a presentare il suo nuovo album «Souvenir», uscito lo scorso 13 ottobre, si esibirà poi in studio con due singoli già in vetta alle classifiche, «Iniziamo dalla fine» e «Mezzo Mondo». Scopriamo ora insieme qualcosa di più sulla vita e sulla carriera della cantante salentina.







La vita

Nata a Firenze il 25 maggio 1984, Emma Marrone ha 39 anni. Dopo aver vissuto i primi anni della sua vita a Sesto Fiorentino, si trasferisce con la famiglia ad Aradeo, in provincia di Lecce, paese d'origine dei genitori, Maria Marchese e Rosario Marrone. Quest'ultimo le trasmette l'amore per la musica e la inserisce all'età di nove anni nel suo gruppo Karadreon e in alcune occasioni anche negli H2O, dei quali il padre era chitarrista. Dopo il diploma al liceo classico con una tesina sulla musica, lavora prima come magazziniera e poi come commessa per tre anni.

La carriera

L'esordio nel mondo musicale arriva nel 2003, con la partecizione e la vittoria al talent show «SuperStar Tour». Il programma aveva l'obiettivo di creare un gruppo musicale composto da tre ragazze, ma nonostante la pubblicazione di alcuni singoli le «Lucky Star» - questo il nome scelto da loro - si sciolsero presto. Dopo aver cantato in diversi gruppi, nel 2009 partecipa ad «Amici», il talent condotto da Maria De Filippi, dal quale uscirà vincitrice. Dopo la partecipazione ad Amici, pubblica il suo primo EP «Oltre» che contiene il singolo di esordio «Calore». Segue il suo primo tour e poi la pubblicazione del suo primo album «A me piace così» che debutta alla seconda posizione della classifica FIMI ed ottiene un discreto successo. Nel 2011 partecipa con i Modà al Festival di Sanremo dove ottiene il secondo posto con la canzone «Arriverà». Nello stesso anno pubblica l’album, doppio disco di platino, «Sarò libera» che contiene le canzoni «Tra passione e lacrime» e «Io son per te l’amore». A Dicembre ’22 è giudice nella gara di inediti di Amici che vede vincitrice Angelina Mango, figlia del celebre cantautore scomparso.

Emma a Sanremo

Nel 2012 Emma partecipa al Festival di Sanremo da solista presentando la canzone «Non è l’inferno», sempre scritta da Kekko Silvestre dei Modà. Stavolta riesce a vincere il Festival e nello stesso anno torna ad Amici nella sezione big del programma, ottenendo il secondo posto alle spalle di Alessandra Amoroso. Nel 2013 arriva il quarto album in studio «Schiena», in cui sono presenti brani come «Amami», scritta dalla stessa Marrone, «Dimentico Tutto» e «L’amore non mi basta». Il disco la consacra come cantautrice e avrà grande successo. Per molte edizioni di Amici sarà direttore artistico di squadra, partecipa nel 2014 all’Eurovision Song Contest, posizionandosi però solo 21esima. Nel 2015 collabora, per il brano Con le nuvole, con Dardust, che scrive il testo.

La vita privata

Emma Marrone è attualmente single.

Emma Marrone malattia

Emma Marrone lotta da quando è poco più che maggiorenne contro un tumore alle ovaie. In passato si è sottoposta a un’operazione di asportazione dell’ovaio e il 24 settembre 2019 viene nuovamente operata, interrompendo eventi in programma per «risolvere una volta per tutte un problema di salute». L’operazione è andata a buon fine, ma non si ha la certezza sia collegata al tumore pregresso della cantante. Emma ha raccontato il suo intervento chirurgico e la difficoltà vissuta durante quel periodo alle telecamente di Verissimo il 16 novembre 2019.

Emma Marrone, dalla malattia alla morte del padre: «Io fuori tempo, vi racconto tutti i miei difetti»

La morte del padre

Il 5 settembre del 2022, Emma Marrone ha annunciato la scomparsa del padre Rosario. «Fai buon viaggio, ti amerò sempre», ha scritto pubblicando su Instagram una foto che la ritrae insieme al padre. Sconosciute per il momento le cause della morte. Nato e cresciuto ad Aradeo (Lecce), Rosario Marrone aveva 66 anni e aveva una grande passione per la musica, tanto da aver fondato la band H2O ed essersi esibito in diverse occasioni con la figlia sul palco. Sulla sua scomparsa, Emma ha detto: «La morte di mio padre mi ha talmente devastata, annientata, lasciata sola in mezzo al mondo che adesso per assurdo non ho più paura di niente. Niente può più scalfire più il mio cuore».

Emma: «La morte di mio padre mi ha devastata, non ho potuto dirgli addio e il senso di colpa mi ha divorato»