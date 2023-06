Sottomarino disperso, le ultime parole del capitano del Titan: «Saremo ricordati per le regole che infrangiamo»

Stockton Rush, Ceo di OceanGate Expeditions, morto nel sommergibile Titan, aveva rilasciato un video-intervista in cui diceva: «Come vorrei essere ricordato? Il generale MacArthur diceva: "Saremo ricordati per le regole che infrangiamo. Io ne ho infrante alcune attraverso la logica e l'ingegneria».

La famiglia e le persone vicine a Stockton Rush, pilota del sommergibile Titan, sono devastate dalla perdita dell'esploratore. «Il dolore è stato aggravato da quello che riteniamo sia un ritratto distorto e ingiusto di lui in alcuni servizi mediatici di questa settimana», ha dichiarato un amico di famiglia.

Rush era considerato come una persona «amorevole, leale e eroica e «un esploratore dedito alla ricerca della conoscenza», sottolinea un'amica dell'ex pilota.

Le critiche mosse nei confronti di Rush, dipinto come «spericolato o incompetente», non sono state digerite dalla famiglia che ha dichiarato: «L'immagine che traspare alle persone è offensiva e ingiusta, è sbagliato».

Tragic ending to #OceanGate

Heartfelt Condolences to their Family & Friends

RIP Hamish Harding, Shahzada Dawood, Suleman Dawood, Paul-Henri Nargeolet & Stockton Rush

🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/1iRGDHlhwM

— lisahsmithlhs (@lisahsmithlhs) June 22, 2023