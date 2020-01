Meghan Markle pronta a denunciare Elisabetta per razzismo: clima a corte sempre più teso

Meghan Markle sul piede di guerra. La duchessa di Sussex è pronta a denunciare la regina Elisabetta per razzismo nel caso in cui l'accordo tra Harry e la famiglia reale non dovesse andare a buon fine. Il giornalista di ITV Tom Bradby, confidente dei duchi di Sussex , ha dichiarato che l’ex attrice è pronta a rilasciare a lui un’intervista senza esclusione di colpi.

La coppia avrebbe dettato condizioni chiare alla Regina e non sarebbe risposta a trattare, non più di tanto almeno. Nel caso in cui Meghan dovesse fare simili dichiarazioni la sua immagine negli Usa verrebbe notevolmente riabilitata e sarebbe considerata sempre di più una povera vittima della monarchia britannica che, dovrebbe quindi incassare un altro duro colpo. Secondo Bradby, Harry e signora sono determinati a “sfruttare al meglio” la situazione, aprendo una nuova strada anche alle generazioni future, come Charlotte e Louis.



Ogni richiesta, qualora dovesse essere approvata, potrebbe diventare quindi una legge e magari potrebbe portare radicali cambiamenti nella monarchia per gli elementi della famiglia reale che non possono aspirare al trono.