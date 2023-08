Meghan Markle, compleanno con Harry nel ristorante italiano di lusso da 100 euro al piatto. E lui confessa al tavolo: «Mai pensato di lasciarci»

Un compleanno tra pochi amici. Meghan Markle ha festeggiato i suoi 42 anni in un elegante ristorante italiano di Montecito, il "Tre Lune", insieme al suo Harry «mai così sorridente e impegnato a fare battute sulla tenuta inossidabile del suo matrimonio», ha spifferato qualcuno. La duchessa è apparsa radiosa, stretta in un super-aderente abito a righe bianco e nero di Posse da 188 euro. L'unica scelta low cost, verrebbe da dire. Visto che ogni singolo piatto del ristorante superava abbondantemente i 50 euro.

Gli amici invitati

Non c’è cliente del sushi bar che non abbia notato come la serata fosse «apparecchiata» in favore di flash: «Una bella recita – ha commentato qualcuno fra i clienti – con un Harry mai così sorridente che faceva battute sul suo matrimonio».I Sussex sono stati raggiunti da Matt Cohen, marito dell’amica di lunga data della duchessa di Sussex, Heather Dorak e pochi altri amici molto stretti. «È la seconda apparizione pubblica dei reali con sede in California in pochi giorni, dopo settimane in cui non si vedevano insieme, a dimostrazione che la coppia è determinata a presentare un fronte unito e combattere le voci vorticose sulle tensioni dietro le quinte» scrive oggi il Daily Mail.

La battuta di Harry

Sembra che a fine serata, complice magari qualche bicchiere di prosecco, Harry abbia scandito, forte e chiara, la seguente rassicurazione: «Io e Meghan? Mai pensato di lasciarci». Peccato che una fonte molto vicina a loro abbia qualche giorno fa raccontato a Us Weekly che «gli ultimi mesi sono stati davvero difficili per la coppia», tra l’incidente sfiorato lo scorso maggio a New York, la fine della collaborazione milionaria con Spotify e la battuta d’arresto della causa che il secondogenito di re Carlo ha intentato ai tabloid inglesi. Una seconda fonte però ha assicurato che «sono un fronte unico, per quanto li riguarda sono Harry e Meghan contro il mondo».

Il look di Meghan

Recita o no, le fotografie della serata mostrano comunque una coppia sorridente e affiatata: Harry e Meghan sono usciti dalla parte anteriore del ristorante e poi sono saliti su un'auto per tornare a casa. La duchessa ha optato per un abito che valorizzasse la sua forma.

Il video

In soli tre giorni Harry e Meghan sono apparsi pubblicamente ben due volte. I Sussex hanno deciso di condividere pubblicamente dalla loro casa di Montecito, in California, un video che non ha fatto altro che alimentare i dubbi sulla loro unione felice. Nel video, pubblicato da RTYPF, Harry e Meghan parlano al telefono con alcuni dei ragazzi che riceveranno fondi fino a due milioni di dollari per sviluppare progetti tecnologici che mirano a inclusione, benessere e giustizia sociale. Risultato? Se si supponeva che questa dimostrazione di unione avrebbe smentito le voci, ha invece avuto l'effetto opposto. La coppia non si è mai guardata negli occhi. O meglio, Harry ci ha provato un paio di volte, ma Meghan ha tenuto gli occhi bassi senza mai ricambiare il suo sguardo, nemmeno una volta. Poi, queste nuove foto del compleanno, che li mostrano felici: è tutto un copione?