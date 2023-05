Meghan Markle e Harry, vita da star negli Usa: a cena con Cameron Diaz e Gwyneth Paltrow. Lei premiata a New York sfoggia un look super costoso

La vita in Inghilterra sempre essere sempre più un lontano ricordo. Meghan Markle e Harry appaiono sempre più innamorati e complici a Los Angeles, a dispetto delle voci che parlano di una coppia in crisi. Dagli Usa arrivano infatti nuove foto dei Sussex. A pubblicarle online è stato il celebre portale TMZ, che ha beccato i duchi fuori da un elegante sushi bar di Santa Barbara, in California. Lei con un abito marrone e un paio di sandali, lui con un pantalone chiaro e una t-shirt nera: sono di fatto le prime immagini della coppia, insieme, dopo l’incoronazione di Carlo della scorsa settimana.

Cena tra star

La coppia è stata avvistata in un ristorante di sushi stellato a Montecito con l'attrice Cameron Diaz e il marito musicista Benji Madden.

Lo riporta il New York Post. I quattro sono stati raggiunti da Gwyneth Paltrow, dal marito Brad Falchuk, dall'amministratrice delegata di 'Bumblè Whitney Wolfe Herd e da suo marito Michael Herd, erede di una dinastia di petrolieri texani. Si tratta della prima uscita pubblica di Harry e Meghan da quando il principe è tornato in California dopo l'incoronazione del padre Carlo III il 6 maggio scorso a Londra.

Il premio come "donna visionaria"

Il giorno dopo Meghan Markle è volata a New York dove ha sfilato sul red carpet del Ms Foundation Women of Vision Award. L'attrice, accompagnata dal principe Harry e dalla madre Doria, ritirando il premio, ha esortato tutte le donne a «essere le visionarie della propria vita». «Non è mai troppo tardi per iniziare - ha detto - Puoi essere il visionario della tua stessa vita. Puoi tracciare un percorso in cui ciò che ripeti nei tuoi atti quotidiani di servizio, gentilezza, grazia e correttezza, diventino modelli riconosciuti dalla prossima ondata di donne, giovani e anziane che sceglieranno di trasformare in realtà la nostra visione di un mondo equo».

Meghan ha raccontato di quando leggeva Ms. Magazine, la pubblicazione fondata dall'icona femminista Gloria Steinem che ha conferito all'attrice il premio. E ha condiviso un aneddoto "divertente" della sua infanzia, rivelando che Ms. Magazine ha avuto un ruolo nella sua educazione, ricordando come «tornava a casa, si sistemava dopo un giorno di scuola con la sua cena sul vassoio della TV». e dava un'occhiata alla rivista sul tavolino.



Il (costoso) look

La 41enne duchessa del Sussex è stata davvero una "visione" quando è arrivata all'evento, fasciata in un abito Johanna Ortiz in oro senza spalline da 1.850 dollari che ha abbinato a dei tacchi dorati da 1.350 dollari con il cinturino di Tom Ford e una pochette abbinata da 1.100 dollari di Carolina Herrera. Sembrava che il suo vestito - creato da uno stilista colombiano - fosse stato modificato per l'occasione; le immagini del design originale lo mostrano con le cinghie, di cui la duchessa ha scelto di fare a meno. Harry si è unito a sua moglie Meghan alla cerimonia di premiazione - dove i biglietti costavano ben $ 1.500 e i tavoli un minimo di 15.000 dollari - per guardare sua moglie mentre riceveva il premio.

Il discorso



All'interno dell'evento, Meghan è salita sul palco per accettare il suo premio Women of Vision, salendo sul podio al suono della canzone di successo di Alicia Keys "Girl on Fire". Una volta sul palco, la Duchessa ha dato a Gloria un caloroso abbraccio, prima di spostarsi per rivolgersi alla folla, ringraziando gli ospiti per averle riservato "un così caloroso benvenuto". Ha continuato elogiando la "sua amica" Gloria, 89 anni, "per l'ispirazione che sei, per il tuo tutoraggio, i tuoi saggi consigli, il tuo senso dell'umorismo straordinariamente sfacciato e, naturalmente, per la tua incredibile amicizia". Meghan ha poi offerto le sue congratulazioni agli altri premiati della serata, lodandoli per il "lavoro importante e significativo che fate". «Ho conosciuto il vostro lavoro e niente può essere paragonato alla concentrazione, alla determinazione, all'energia che sento da ognuno di voi, soprattutto perché tutti testimoniamo che siete in piedi nell'eleganza e nel potere della vostra forza. C'è una diversità che non avevo visto così spesso, sia di colore che di età. Ci sono donne del Congresso, astronauti e gli argomenti di cui si parla sono diversi. Dalla maternità all'essere una mamma che lavora fino ad argomenti più pesanti come la violenza domestica e la soglia di povertà».

Il braccialetto di Diana

Meghan, la cui apparizione all'evento arriva dieci giorni dopo aver saltato la cerimonia di incoronazione di suo suocero Re Carlo, splendeva nel suo abito dorato. Ha aggiunto ulteriore sfarzo al glam indossando gioielli costosi, tra cui due braccialetti di diamanti e un braccialetto d'oro Cartier Love da $ 7.350, oltre a un paio di orecchini a cerchio scintillanti del marchio economico J. Crew. Uno degli accessori scintillanti al suo polso sembrava essere un bracciale di Cartier che un tempo era di proprietà della defunta madre di Harry, la principessa Diana, che la Duchessa ha sfoggiato in diverse occasioni, anche durante l'intervista bomba dei Sussex con Oprah Winfrey nel marzo 2021. Il duca di Sussex ha optato per il suo caratteristico abito blu scuro, che ha indossato con una camicia bianca e una cravatta azzurra - mentre sua suocera Doria ha scelto un abito nero più sobrio, accessoriando il look con dei tacchi neri e un pochette nera.