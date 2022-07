Totti, Ilary Blasi e la nuova vita da single: le storie Instagram diventano hot

Ilary Blasi è di nuovo single. Dopo 20 anni di love story con Francesco Totti, la conduttrice dell'Isola dei Famosi, a 41 anni, torna a viversi la sua libertà e su Instagram la sua trasformazione lascia i fan senza parole. Le sue ultime storie, infatti, sono davvero hot e infiammano il web.

La trasformazione

A distanza di più di una settimana dall'annuncio della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, la trasformazione social della conduttrice è evidente. Dopo essere fuggita dal clamore mediatico e dal chiacchiericcio del gossip, insieme ai figli e alla sorella, in Africa, adesso Ilray torna a sfoggiare il suo lato più hot. «Sparita» dai social per più di 24 ore, probabilmente perché di nuovo in viaggio, Ilray Blasi torna a condividere nuove storie sul suo profilo Instagram. E dal look total black scelto per il viaggio si passa, a distanza di un giorno, da un Ilary seducente e dall'alto tasso erotico. La felpa nera coprente con cappuccio è soltanto un lontano ricordo: adesso si mostra stesa sul divano con sguardo languido e l'obiettivo che scende lentamente sul suo corpo coperto solo da un bikini e dei pantaloncini corti.

Ha voltato pagina?

La storia d'amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti è giunta al capolinea. E dopo le ultime storie condivise in molti si chiedono se Ilary abbia già voltato pagina. Nonostante i suoi 41 anni, è sicuramente una delle donne più desiderate d'Italia e chissà che adesso non diventi protagonista di nuovi flirt. Gli amanti del gossip sono avvertiti: Ilary Blasi è pronta a vivere nuove storie d'amore.