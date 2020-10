Gf Vip , urla choc nella Casa. Patrizia De Blanck fuori controllo: «Mi hai rotto il caz***». Concorrenti allibiti. Pochi minuti fa, una lite furiosa è scoppiata nella casa più spiata d'Italia. Gli inquilini vip si stavano preparando per un aperitivo a base di patatine e guacamole. Ma proprio una patatina sarebbe stata la "pietra dello scandalo". Ma andiamo con ordine.

Matilde Brandi e Stefania Orlando vengono chiamate in confessionale dal Grande Fratello per organizzare la serata e avvertire i compagni d'avventura. Una volta tornate in salone, le due gieffine comunicano ai concorrenti che non sarà possibile mangiare niente finché l'allestimento della tavola non sarà finito e finché tutti non si saranno cambiati per la cena. Tutti i concorrenti rispettano le regole, tranne la contessa De Blanck che decide di assaggiare qualche patatina. A quel punto, Stefania Orlando la riprende e lei s'infuria: «Sei una rompicaz***, vaffanc***. Non mi puoi stare sempre dietro a riprendermi, hai rotto il caz***». L'ex moglie di Andrea Roncato resta basita e replica: «Anche meno Patrizia».

Ma la contessa De Blanck non molla e si sfoga anche con Elisabetta Gregoraci : «C'è anche un precedente, mi ha ripreso pubblicamente anche per quella parola (f***) che ho pronunciato qualche giorno fa, mettendomi in cattiva luce. Adesso mi ha rotto, inutile che poi mi viene in camera a piangere». Il web però è dalla parte di Stefania Orlando. Su Twitter gli utenti la difendono: «Chiede scusa anche se ha ragione, è una signora. La contessa è insopportabile».

