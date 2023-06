Tra giro in ape e un pasticciotto, Elisabetta Canalis in giro per Ostuni

Breve sosta per Elisabetta Canalis a Ostuni, in provincia di Brindisi. Come dimostrano le sue storie sul suo profilo Instagram l'attrice, conduttore ed ex velina sul bancone di "Striscia la Notizia" è stata nella Città bianca per lavoro.

La sua giornata nella città bianca

Atterrata ieri mattina in mattinata all'aeroporto di Bari, si è poi spostata in Valle d'Itria. Dopo un pasticciotto non ha rinunciato a un giro sui caratteristici ape turistici che offrono la possibilità di ammirare i palazzi, le viuzze bianche di calce e la cattedrale da un altro punto di vista.