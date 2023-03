Elisabetta Canalis e il divorzio da Brian Perri, ecco i motivi: le «differenze inconciliabili» tra il kickboxing e la nostalgia per l'Italia. «E' stata lei a chiederlo»

Elisabetta Canalis torna single. Il matrimonio dell'ex velina con il chirurgo ortopedico Brian Perri è giunto al termine. Le nozze arrivate il 14 settembre del 2014 e la figlia nata Skyler Eva avuta 7 anni fa, la storia tra Elisabetta e Brian sembrava senza ombre e frontiere. Un amore nato e cresciuto tra l'Italia e gli Stati Uniti ma lontano dai riflettori. A chiedere il divorzio è stata la showgirl per «differenze inconciliabili». E poi nessuna dichiarazione da parte di nessuno dei due. Ma quali potrebbero essere stati i problemi alla base del rapporto che hanno portato la Canalis a decidere di mettere la parola fine al proprio matrimonio?

Lei lascia il mondo dello spettacolo per ritirarsi a una vita più riservata, lui continua la sua ascesa lavorativa. Poi la Canalis cerca la sua dimensione a Los Angeles, e così tra qualche provino si trova a proprio agio nelle palestre locali. E nasce la sua passione per il kickboxing. Lascia le pailettes e i tacchi a spillo per dei pantaloncini e dei guantini da combattimento. Ma questa nuova veste dell'ex velina forse è la base della crisi con il marito. «Oggi ho il potere di decidere come voglio essere. Anche io ho a casa un marito che quando tornavo dai test di krav maga (un’arte marziale, ndr ) con i graffi al collo e tremante mi diceva: “Secondo te è bello che veda mia moglie così”? Io gli rispondevo: “Supportami, tu vai a fare surf e non so neppure se tornerai vivo, perché è pieno di squali. Ho paura, ma mi interessa che tu sia soddisfatto”», raccontava pochi mesi fa in una intervista esclusiva su 7. A tutto questo si aggiunge anche la nostalgia per l’Italia, che man mano diventa sempre più forte: «chiedo spesso a mio marito quando torneremo a vivere in Italia, non voglio invecchiare negli Stati Uniti».

Ora lei chiede il divorzio e nessun tipo di mantenimento, almeno per adesso. L'affidamento della piccola Skyler Eva sarà condiviso. ora ovviamente il gossip è scatenato, è caccia a chi potrebbe essere il fortunato nuovo uomo della Canalis. Si punta tutto su Georgian Cimpeanu, campione di kickboxing originario della Romania e cresciuto a Guidonia, vicino Roma. Lui ha 29 anni, lei 45: