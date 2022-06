Elisabetta Canalis debutta sul ring: a 43 anni match ufficiale di kickboxing Chi è l'avversaria Rachele Muratori

Elisabetta Canalis, 43 anni, mamma, ex velina, modella, attrice, lunghe storie con Christian Vieri e George Clooney e adesso anche sul ring per un match ufficiale di kickboxing. Calci, pugni e lividi veri, non un'esibizione. Il 18 giugno alla reggia di Venaria (Torino) affronterà Rachele Muratori nell'ambito della 12esima edizione di “The Night of Kick and Punch”.

Sarà un sotto-clou, ma è facile immaginare con il combattimento della Canalis finirà per diventare il più atteso della serata. A prepararla, da anni, è il maestro Angelo Valente, già campione del mondo. Elisabetta Canalis combatterà con lo stile K-1 che consente di colpire l'avversario dalla cintura in su con calci, pugni e ginocchiate. Tre riprese da 90 secondi ciascuna.

Ma come è stata scelta l'avversaria per il debutto della Canalis sul ring? Un'altra modella, ma molto più giovane. Si tratta della bolognese Rachele Muratori, 21 anni (secondo il sito TopModels.it) di cui gli organizzatori non hanno fornito, almeno per ora, note sull'attività di atleta negli sport di combattimento: nelle foto postate su Instagram in fatto di kickboxing la giovane felsinea appare certo meno aggressiva della rivale. Forse farà valere la freschezza della sua età nei confronti dell'influencer che appare tuttavia tecnicamente favorita.

“Kickboxing per me significa equilibrio, stabilità – spiega Elisabetta Canalis – e anche tanto sudore. Mi alleno costantemente da tempo ormai, amo questa disciplina perché richiede oltre allo sforzo fisico tanta concentrazione su se stessi e anche sull’avversario. Perseverare nel lavoro combinato su corpo e mente (che può essere un’alleata ma anche un’avversaria nella vita e sul ring) mi ha permesso negli anni di migliorare la mia stabilità interiore”.