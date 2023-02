Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono lasciati? «Rapporto davvero finito». L'ultima indiscrezione

C'è aria di crisi tra la showgirl e kickboxer di 44 anni Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri, medico chirurgo statunitense di 55 anni. I due si sono conosciuti nel 2012, durante una festa di Halloween, e si sono sposati nel 2014: dopo nove anni di matrimonio e una bambina - la piccola Skyler Eva, nata nel 2015, prima e unica figlia della donna - la storia d'amore potrebbe essere giunta al capolinea: lo riporta il noto settimanale di gossip Chi.

Ci sono diversi indizi che alimentano in queste ore i rumors sulla crisi della coppia. E vengono in primis dai social: l'ultimo post apparso sul profilo Instagram dell'ex velina che ritrae la famiglia al completo è apparso ormai quasi sei mesi fa, lo scorso 27 agosto, durante un viaggio in Nevada.

Elisabetta Canalis, matrimonio al capolinea con Brian Perri? L'indiscrezione sulla crisi tra l'ex-showgirl e il chirurgo

Da allora, gli scatti pubblicati da Canalis sui social la ritraggono sempre più spesso in Italia e sempre più di rado negli Stati Uniti, dove in questi anni ha vissuto insieme a marito e figlia nella sua casa di Los Angeles. Un fatto certamente non è sfuggito ai fan dell'ex velina mora di Striscia La Notizia.

Voci di crisi

Non è la prima volta che si alzano le voci sulla possibile rottura tra Elisabetta Canalis e Brian Perri.

Già nel 2021 alcuni siti avevano pubblicato alcune indiscrezioni sulla fine del rapporto, ma poi la coppia aveva smentito tutto tramite uno scatto social che ritraeva i due felici insieme.

Lo scorso ottobre era stato il settimanale Nuovo a parlare nuovamente di possibile separazione. Voci rilanciate con grande insistenza ieri da Oggi, secondo cui «il rapporto è davvero finito».